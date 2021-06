Bij een bomaanslag op de VN-vredesmissie in het noorden van Mali is vrijdag een Belgische militair gewond geraakt.

Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. In totaal raakten vijftien Blauwhelmen gewond. Een tweede Belgische militair die eveneens aanwezig was, liep geen verwondingen op.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) meldt op Twitter dat de soldaat 'zwaargewond' raakte. 'Ik volg de situatie op de voet en wens onze militair een spoedig herstel', schrijft ze.

Volgens het ministerie van Defensie werden de eerste zorgen ter plaatse toegediend door de medische teams. De gewonde militair werd overgebracht naar een ziekenhuis ter plaatse. Zijn familie werd op de hoogte gebracht door de sociale dienst van Defensie. Er wordt psychologische ondersteuning geboden aan de collega's en aan de familieleden van de militair die daar behoefte aan hebben.

Duitse gewonden

Defensie is met zowat 110 soldaten aanwezig in Mali: een vijftiental soldaten binnen de trainingsmissie van de Europese Unie (EUTM) en zowat 95 soldaten die deel uitmaken van de vredesmissie van de Verenigde Naties (Minusma). Die laatste schreef op Twitter dat de aanval met een bomauto plaatsvond op een tijdelijke operationele basis in Tarkint, in de regio Gao. Minusma noemt de nationaliteiten van de slachtoffers niet, maar volgens bronnen aan de persbureaus AFP en DPA zou het vooral om Duitsers gaan.

De aanval deed zich voor rond 6.30 uur plaatselijke tijd, en was gericht op stilstaande voertuigen. Vanwege het grote aantal gewonden moesten ook een Franse militaire helikopter en een helikopter van de VN ter plaatse komen, net als een helikopter van een civiele partner.

De VN-missie moet het moeilijke vredesproces in het land ondersteunen. Al bijna tien jaar krijgt het land regelmatig te maken met aanslagen van islamistische terreurgroepen. In 2013 was een massale inzet van het Franse leger nodig om de opmars van de terreurgroepen op hoofdstad Bamako af te slaan. Het voorbije jaren waren er al twee staatsgrepen door het leger.

Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. In totaal raakten vijftien Blauwhelmen gewond. Een tweede Belgische militair die eveneens aanwezig was, liep geen verwondingen op.Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) meldt op Twitter dat de soldaat 'zwaargewond' raakte. 'Ik volg de situatie op de voet en wens onze militair een spoedig herstel', schrijft ze. Volgens het ministerie van Defensie werden de eerste zorgen ter plaatse toegediend door de medische teams. De gewonde militair werd overgebracht naar een ziekenhuis ter plaatse. Zijn familie werd op de hoogte gebracht door de sociale dienst van Defensie. Er wordt psychologische ondersteuning geboden aan de collega's en aan de familieleden van de militair die daar behoefte aan hebben. Defensie is met zowat 110 soldaten aanwezig in Mali: een vijftiental soldaten binnen de trainingsmissie van de Europese Unie (EUTM) en zowat 95 soldaten die deel uitmaken van de vredesmissie van de Verenigde Naties (Minusma). Die laatste schreef op Twitter dat de aanval met een bomauto plaatsvond op een tijdelijke operationele basis in Tarkint, in de regio Gao. Minusma noemt de nationaliteiten van de slachtoffers niet, maar volgens bronnen aan de persbureaus AFP en DPA zou het vooral om Duitsers gaan. De aanval deed zich voor rond 6.30 uur plaatselijke tijd, en was gericht op stilstaande voertuigen. Vanwege het grote aantal gewonden moesten ook een Franse militaire helikopter en een helikopter van de VN ter plaatse komen, net als een helikopter van een civiele partner. De VN-missie moet het moeilijke vredesproces in het land ondersteunen. Al bijna tien jaar krijgt het land regelmatig te maken met aanslagen van islamistische terreurgroepen. In 2013 was een massale inzet van het Franse leger nodig om de opmars van de terreurgroepen op hoofdstad Bamako af te slaan. Het voorbije jaren waren er al twee staatsgrepen door het leger.