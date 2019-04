Belgische IS-strijder bekent gebruik chemische wapens door IS

Een Belgische IS-strijder heeft voor een Iraakse rechtbank verklaard dat Islamitische Staat (IS) wel degelijk chemische wapens heeft ingezet tijdens de burgeroorlog in Syrië en Irak. Dat meldt het Koerdische medium Kurdistan 24.

Op maandag 8 april gaf het Hooggerechtshof in Bagdad de officiële verklaring vrij van de Belgische IS-strijder Bilal-Aziz al-Marchohi. De twintiger kijkt aan tegen de doodstraf nadat hij werd veroordeeld voor lidmaatschap van de terreurbeweging en omdat hij de wapens heeft opgenomen tegen het Iraakse leger.

In zijn verklaring vertelt de Antwerpenaar waarom hij ervoor koos om voor Islamitische Staat te vechten. 'Ik werd moslim nadat ik er een vriend leerde kennen en boeken las over het extremistisch gedachtengoed. Terwijl de Syrische revolutie uitbrak, wende ik me tot websites die werden beheerd door het Vrije Syrische Leger en de al-Nusra Front', zo staat te lezen.

Al-Marchohi kreeg daardoor naar eigen zeggen steeds radicalere opvattingen. Door familiale geschillen werd de situatie er niet beter op. Uiteindelijk overtuigden zijn neef en enkele vrienden hem ervan om samen met zijn vrouw Ilham Borjani via Duitsland naar Turkije te vliegen. Van daaruit staken ze de illegaal de grens over naar Syrië om uiteindelijk in Aleppo te belanden.

Islamitische Staat zou mortiergranaten gevuld hebben met chloorgas om ze vervolgens in te zetten op het platteland nabij Raqqa en in een vluchtelingenkamp.

Aanvankelijk nam al-Marchohi deel aan trainingskampen van de al-Nusrabrigade. Maar al snel kwam het tot spanningen met een van de leiders, Abu Barra al-Belgiki genaamd. Die betichtte al-Marchohi er namelijk van dat hij pornografische websites zou hebben bezocht. Daarop verliet hij de groepering voor Islamitische Staat en verhuisde hij naar gebieden die op dat moment nog onder controle van de terreurbeweging stonden.

'Ik werd politieman voor IS, maar raakte door artillerievuur ernstig gewond aan mijn hoofd, rug en rechterhand. Daarop plaatste Islamitische Staat me over naar Raqqa, waar ik werkte bij de Algemene Administratie Bureau', klinkt het.

Ten slotte belandde al-Marchohi in Mosul, naar eigen zeggen om de stad opnieuw te bevrijden. 'De gevechten waren intens. Wanneer het Iraakse leger steeds meer terrein won en het grootste deel van de stad in handen kreeg, vluchtte ik richting Syrisch grondgebied. Uiteindelijk werd ik gearresteerd nog voor ik de grens kon oversteken', zo vertelt al-Marchohi. Andere bronnen meldden voordien dat al-Marchohi zichzelf zou hebben overgegeven aan Amerikaanse troepen.

Opmerkelijk genoeg bekent al-Marchohi aan de Iraakse rechtbank dat Islamitische Staat wel degelijk gebruikt heeft gemaakt van chemische wapens. Zo zou Islamitische Staat mortiergranaten gevuld hebben met chloorgas om ze vervolgens in te zetten op het platteland nabij Raqqa en in een vluchtelingenkamp.

Marchouhi's zaak werd onderzocht door de rechters van de Centrale Onderzoeksrechtbank in. De zaak werd vervolgens doorverwezen naar de Centrale Criminele Rechtbank, die hem midden maart tot de doodstraf door ophanging veroordeelde. al-Marchohi is de tweede Belgische IS-strijder, na Tarik Jadaoun, die in Irak ter dood wordt veroordeeld. Buitenlandse Zaken heeft bij de Iraakse regering herhaald dat België tegen de doodstraf op Belgische burgers is gekant.