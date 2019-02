Belgische CEO van Oegandese gsm-operator MTN is het land uitgezet

Dat melden Oegandese media en het wordt bevestigd door MTN Uganda. 'MTN werd niet ingelicht over de reden van de deportatie, en werkt hard om de precieze redenen voor de deportatie te achterhalen', schrijft de operator op zijn Facebook-pagina.

Een poiltiewoordvoerder zegt aan Bloomberg dat de deportatie te maken heeft met de nationale veiligheid.

Donderdagvoormiddag werd Van Helleputte vier uur lang ondervraagd door de politie, militaire inlichtingendiensten en een antiterreureenheid, schrijft New Vision, een krant in handen van de overheid.

'We zijn natuurlijk bezorgd over deze ontwikkelingen en hebben contact opgenomen met de autoriteiten om dit na te gaan, zodat we dit probleem kunnen oplossen. MTN Uganda is volledig geëngageerd om de wetten van het land te respecteren en binnen die wetten te opereren', luidt het nog.

Volgens de Oegandese nieuwssite ChimpReports werd Van Helleputte in handboeien geëscorteerd naar de internationale luchthaven van Entebbe.

Verschillende Oegandese nieuwssites melden voorts dat de voorbije weken verschillende andere buitenlandse MTN-toplui Oeganda moesten verlaten. De voorbije weken werden al drie anderen, een Fransman, een Rwandese en een Italiaanse, in gelijkaardige omstandigheden het land uitgezet.

ChimpReports schrijft op zijn website dat de drie werden gelinkt aan 'subversieve activiteiten gesteund door een buitenlandse overheid waarbij gebruikt wordt gemaakt van MTN Mobile Money en ongeregistreerde SIM-kaarten'.

Beursgang

Onder druk van Kampala was MTN ermee akkoord gegaan om te noteren op de Oegandese beurs. In een ontmoeting met CEO Robert Shuter, vorige maand, zei president Yoweri Museveni dat 'dit belangrijk is om lokaal eigenaarschap toe te laten, zodat een deel van de winsten hier blijven'.

Chief technology officier Gordian Kyomukama is intussen aangeduid als waarnemend CEO. MTN, met hoofdkwartier in Johannesburg, is zo goed als enkel actief in Afrikaanse landen - in Oeganda is het met meer dan 10 miljoen klanten de grootste operator.