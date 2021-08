Zondagvoormiddag is een Belgische C-130 met 93 mensen aan boord vanuit Kaboel geland in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Dat hebben de federale ministers van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en van Defensie Ludivine Dedonder bekendgemaakt op Twitter.

Ook een tweede vlucht is intussen uitgevoerd, tweetten beide ministers, 'en we blijven ons uiterste best doen om nog meer mensen in veiligheid te brengen.'

Ondertussen hebben de 34 geëvacueerde Belgen en familieleden uit Afghanistan die zaterdag naar de kazerne van Peutie werden gebracht, de kazerne al kunnen verlaten. Dat meldt de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (Vooruit).

Of er in de toekomst nog geëvacueerden zullen opgevangen worden in Peutie, is nog niet duidelijk, zegt Bonte nog. 'Het is wel onze ambitie om waar nodig zoveel mogelijk geëvacueerden met de juiste papieren op te vangen in de kazerne.'

