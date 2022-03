De Belgische ambassadeur in Zuid-Korea, François Bontemps, vreest dat Rusland andere landen, waaronder zijn buurland Noord-Korea, ideeën geeft om ook militair met hun spierballen te rollen. Daarom moet de internationale gemeenschap volgens hem streng optreden tegen Rusland vanwege de invasie in Oekraïne.

Bontemps heeft dat gezegd in een interview met het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

Hij zegt dat 'schurkenstaten' zoals Noord-Korea mogelijk de regionale situatie verkeerd inschatten en proberen 'deze kans te grijpen om meer macht te tonen'. 'Daarom moeten we dat (de inval, red.) stoppen in Oekraïne, om andere landen niet aan te moedigen om kernwapens aan te schaffen en over te gaan tot machtsvertoon.'

Rakettest

Noord-Korea testte vorige week nog een nieuw type intercontinentale ballistische raket (ICBM). Pyongyang heeft daarmee 'de rode lijn overschreden', aldus Bontemps.

Volgens lokale media zou Noord-Korea momenteel voorbereidingen treffen voor een nieuwe nucleaire test. De internationale gemeenschap heeft weet van zes van die testen in het verleden.

China

Bontemps roept China ook op om meer te doen om de agressie te stoppen, en zijn invloed te gebruiken om ervoor te zorgen dat Noord-Korea niet overgaat tot nog meer provocaties. Ook andere landen kijken naar China in verband met de Russische inval.

Peking, een bondgenoot van Moskou, roept op tot een vreedzame oplossing van het conflict maar heeft de inval (nog) niet expliciet veroordeeld. De vrees bestaat dan ook dat China Rusland bijstand zou leveren in de oorlog tegen Oekraïne. De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn ambtsgenoot Xi Jinping al persoonlijk aan de telefoon gewaarschuwd dat dat zou leiden tot ernstige gevolgen.

Volgende week vergaderen in Brussel de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken. Daarbij zullen ook de ministers van onder meer Japan, Zuid-Korea en Oekraïne deelnemen.

