De Belgische advocaat van Paul Rusesabagina, de vroegere hoteldirecteur op wie de film 'Hotel Rwanda' is gebaseerd, is uit Rwanda gezet.

Dat gebeurde zaterdagavond, zo bevestigen officiële bronnen in het Centraal-Afrikaanse land aan het Franse persagentschap AFP. De advocaat wordt beschuldigd van schending van de immigratiewet.

Volgens de Rwandese autoriteiten kwam advocaat Vincent Lurquin maandag het land binnen met een toeristenvisum. Vrijdag trad hij dan op als advocaat voor Rusesabagina, voor de rechtbank van Kigali. 'Zijn visum laat hem wel toe om het land te bezoeken, maar niet om er te werken', zegt het directoraat-generaal voor de Migratie in Rwanda aan AFP.

Paul Rusesabagina redde als directeur van het befaamde Hôtel des Mille Collines in Kigali meer dan 1000 mensenlevens tijdens de genocide van 1994.

Terrorisme

Bij de volkerenmoord door aanhangers van het vroegere Hutu-regime vielen ruim 800.000 doden, vooral Tutsi's. Samen met een twintigtal andere mensen stond de 67-jarige Rusesabagina, zelf een Hutu, de afgelopen maanden terecht in Kigali. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor terrorisme en riskeert levenslang. Hij zou de rebellengroep FLN, Front de libération nationale, hebben gesteund, maar Rusesabagina ontkent elke betrokkenheid bij dodelijke aanvallen die de FLN in 2018 en 2019 hebben gepleegd.

