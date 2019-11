Belgisch-Nicaraguaanse Amaya Coppens opnieuw opgepakt

De Belgische-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens is, samen met een tiental andere mensen, opnieuw opgepakt in Nicaragua. Dat melden de lokale media en het nieuws is door een familielid ook bevestigd aan Belga.

De lokale media en de oppositiebeweging Unab, die het vertrek eist van de regering van Daniel Ortega, melden dat Coppens en de anderen donderdagavond werden opgepakt in Masaya. Ze werden omsingeld door de politie toen ze water wilden brengen naar een kerk, waar familieleden van politieke gevangenen in hongerstaking waren gegaan. 'Rond 23.30 uur plaatselijke tijd werd ze door de politie meegenomen naar El Chipote, een inrichting voor voorlopige hechtenis, dat ook berucht is als foltercentrum. Amaya en de andere opgepakte mensen zouden er momenteel ondervraagd worden', zo heeft haar vader meegedeeld aan RTBF. De 25-jarige Amaya Coppens werd in juni vrijgelaten, na negen maanden gevangenschap. De Belgisch-Nicaraguaanse studente geneeskunde, die een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder heeft, is een van de prominente figuren bij het protest tegen Ortega. Lees ook: Nicaragua staat op ontploffen: 'Niemand is vandaag nog veilig'