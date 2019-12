De Belgische-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens, die midden november opnieuw werd opgepakt in de Nicaraguaanse stad Masaya, verschijnt op 30 januari voor de rechter. De 25-jarige studente geneeskunde zal samen met 15 andere opposanten terechtstaan wegens illegale wapenhandel.

De datum werd door de strafrechtbank van Managua bekendgemaakt tijdens een hoorzitting in aanwezigheid van de gedetineerden in de nacht van zaterdag op zondag, zo heeft de vader van het meisje laten weten aan het Franse persagentschap AFP. De families van de beschuldigden en de pers mochten de zitting niet bijwonen en werden door een indrukwekkende politiemacht uit het gerechtsgebouw gehouden.

Amaya Coppens, die een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder heeft, is een van de prominente figuren bij het protest tegen Ortega. Ze kwam in juni 2019 vrij na negen maanden gevangenschap maar werd op 14 november opnieuw gearresteerd samen met vijftien andere activisten. Volgens de oppositiebeweging Unab gebeurde dat toen ze water wilden brengen naar een kerk, waar familieleden van politieke gevangenen in hongerstaking waren gegaan.

De politie zegt dan weer dat in de voertuigen van de activisten wapens en molotov-cocktails werden aangetroffen. Amaya en de andere gearresteerden worden daarom verdacht van de handel in wapens, een beschuldiging die volgens haar vader, Fréderic Coppens, helemaal uit de lucht gegrepen is.