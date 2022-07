‘Belgisch-Iraans protocol moet ook gevangen ngo-medewerker uit de cel krijgen’

VUB-professor Ahmadreza Djalali is niet de enige persoon met een Belgische link in een Iraanse cel. Sinds februari zit ook een Belgische ngo-medewerker opgesloten in Teheran. Veiligheidsdiensten vrezen dat Iran hem als pasmunt gebruikt. Het protocol voor uitwisseling van gevangenen, dat vandaag in het parlement besproken wordt, zou ook hem moeten helpen.

Dat schrijft De Standaard.

De voorbije dagen ontstond er discussie over een protocol dat ons land in staat zou stellen om gevangenen te ruilen met Iran. Het wordt vandaag besproken in de Kamer. Algemeen werd aan­genomen dat het akkoord met Teheran er kwam om de in 2017 ter dood veroordeelde Ahmadreza Djalali uit zijn Iraanse cel te halen. De Zweeds-Iraanse gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zou dan geruild worden met de Iraniër ­Assolah Assadi, die vorig jaar in Antwerpen tot twintig jaar cel werd veroordeeld als brein achter een verijdelde aanslag tegen Iraanse oppositieleden.

Nu blijkt dat sinds februari ook een Belgische ngo-medewerker in de cel zit in de Iraanse hoofdstad Teheran. Volgens Iran International, een tv-zender die vanuit Londen in het Perzisch uitzendt en kritisch staat tegenover het regime, gaat het om de hulpverlener Olivier V.. De veertiger is tot op ­vandaag officieel nergens van ­beschuldigd. Bronnen bij de veiligheidsdiensten vrezen dat hij door Iran is opgepakt om als pasmunt te gebruiken voor Assadi.