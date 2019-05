Een experimenteel vaccin van Janssen Pharmaceutica is klaar om naar Congo verscheept te worden. Volgens het Belgisch bedrijf kunnen een half miljoen mensen op korte termijn gevaccineerd worden, en "als het moet" zelfs 1,5 miljoen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis maandag.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaf al groen licht voor het vaccin, maar bij Janssen Pharmaceutica wachten ze nog op goedkeuring van de Congolese autoriteiten. De besprekingen zouden in een laatste fase zitten. Meer dan 111.000 Congolezen hebben al een experimenteel vaccin tegen ebola gekregen. Omdat het aantal nieuwe ­patiënten blijft toenemen, vooral in de provincies Noord-Kivu en Ituri in het oosten, wil de WHO de inentingen fors opdrijven.

Voorlopig wordt een efficiënt, experimenteel vaccin van de Amerikaanse farmaproducent Merck gebruikt. Om die voorraden te sparen, wordt nu gekeken naar het vaccin van Janssen Pharmaceutica. Het bedrijf ontwikkelde dat samen met het Deense biotechbedrijf Bavarian Nordic. 'We weten dat ons vaccin iets meer tijd nodig heeft vooraleer het mensen goed beschermt', zegt Johan Van Hoof, hoofd van Janssen Vaccines. 'Daarom is het geschikt voor mensen met een lager risico op ebola dan personen die zeker contact hebben gehad met patiënten.'