De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft zaterdag het Belgisch-Duits voorstel goedgekeurd dat de voortzetting van humanitaire hulp aan Syrië verzekert. Onder druk van Rusland zal die hulp wel via één in plaats van twee grensovergangen verlopen.

Miljoenen mensen in het noorden van Syrië hangen voor hun overleven af van humanitaire hulp die vanuit Turkije geleverd wordt. De resolutie van de VN-Veiligheidsraad die die hulp mogelijk maakt, liep echter vrijdagavond af. Een Belgisch-Duits voorstel om deze grensoverschrijdende hulp te verlengen werd dinsdag nog weggestemd.

De resolutie die zaterdag werd goedgekeurd voorziet in een verlenging van de hulp met twaalf maanden, maar enkel via de grensovergang Bab al-Hawa, richting Idlib. Het voorstel werd aangenomen met twaalf stemmen voor, van de vijftien. Rusland, China en de Dominicaanse Republiek onthielden zich.

In een eerder Belgisch-Duits compromisvoorstel werd opgeroepen tot het openhouden van twee grensposten naar Syrië voor zes maanden. Rusland, een van de belangrijkste bondgenoten van Syrië, en China verzetten zich echter tegen twee grensovergangen.

Sinds de start van de oorlog in Syrië in 2011 zijn naar schatting minstens 500.000 mensen gedood.

