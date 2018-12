'België zal zich inspannen om zijn traditionele rol van bemiddelaar te spelen'

Aan de vooravond van de start van dat mandaat zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dat ons land zich zal inspannen 'om zijn traditionele rol van bemiddelaar te spelen'.

'Hoewel de druk op de naoorlogse mechanismen van internationale samenwerking zich ook laat voelen binnen de dynamiek van de Veiligheidsraad, is België van plan om de multilaterale visie te belichamen waarop ons buitenlandse beleid sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog gestoeld is', zegt Reynders in een mededeling. 'Ons land zal tijdens zijn mandaat trouw blijven aan de geest van dialoog en zal zich inspannen om zijn traditionele rol van bemiddelaar te spelen op pragmatische wijze: 'Consensus smeden, bouwen aan vrede.''

'Ons land zal er naar streven een substantiële bijdrage te leveren aan de debatten over alle belangrijke internationale vraagstukken die door de Veiligheidsraad worden behandeld, met eigen accenten die onze waarden en specifieke expertise weerspiegelen', zegt Reynders.

Volgens de minister past het mandaat 'in het bredere kader van de internationale actie van België, dat zich sterk profileert op het gebied van mensenrechten en inzet voor zijn Europese dimensie'.