België vervoegt de High Ambition Coalition for Nature and People, die het verder verlies van biodiversiteit en van de ecosystemen wereldwijd een halt wil toeroepen.

Dat melden de vijf ministers die hun handtekening hebben gezet.

Al 61 landen hebben de High Ambition Coalition for Nature and People vervoegd, die in de aanloop naar de COP-Biodiversiteit aandacht vraagt voor het voor het aftakelen en het verdwijnen van ecosystemen als een van de belangrijke factoren voor het verlies van biodiversiteit wereldwijd.

Voor België land hebben federaal minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo), vicepremier en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA), haar Waalse college Céline Tellier (Ecolo) en Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) hun handtekening gezet.

De landen scharen zich achter de 30x30 doelstelling om tegen 2030 30 procent van het landoppervlakte en 30 procent van de oceanen van onze planeet te beschermen, en om dit eenduidig vast te leggen in het nieuwe Global Biodiversity Framework (GBF) onder de Conventie voor Biologische Diversiteit.

'Zichtbare resultaten'

Die zal de krijtlijnen uitzetten van wat een kantelmoment moet zijn over hoe we omgaan met biodiversiteit en van ecosystemen wereldwijd, aldus de ministers in een gezamenlijk persbericht. 'Met de ondertekening van de High Ambition Coalition for Nature and People verbindt België er zich toe op om samen met haar EU-partners en partners in derde landen kennis en capaciteit uit te bouwen, om daarmee een halt toe te roepen aan het verder verlies van biodiversiteit en van de ecosystemen wereldwijd', klinkt het. De ministers hopen op een ambitieus GBF 'dat zichtbare resultaten kan opleveren, en het tij kan keren van steeds verder verlies van biodiversiteit en ecosystemen'. 'Het vermijden van een verder verlies van soorten, van degradatie en verlies van bossen en van een verval van mariene ecosystemen komt niet alleen de natuur ten goede, maar zal de planeet en het welzijn van de mensen vrijwaren. De ecosysteemdiensten die de natuur levert zijn cruciaal. Natuurgerichte oplossingen, zowel op het land als marien, zijn een deel van de oplossing van hoe we de verwoestende impact van klimaatverandering kunnen tegengaan.'

