Op de Quiz Olympiad in de Poolse stad Krakau heeft België goud veroverd in de landencompetitie. Ons land versloeg in een spannende finale Estland. In de individuele competitie strandde wereldkampioen Ronny Swiggers zaterdag op een zucht van het goud.

De Belgen pakten in totaal meer dan twintig medailles en prijken zo helemaal bovenaan de medaillestand van de quizolympiade.

Categorieën

Aan de voorrondes van de Nations Cup deden vrijdag 21 landenteams mee. België wist zich als eerste te plaatsen voor de halve finales, waarin vlot de maat werd genomen van de onthoofde titelverdediger Engeland. Olav Bjortomt, Kevin Ashman en Pat Gibson, allen bekend van het tv-programma 'Eggheads', waren niet van de partij in Polen. In de finale versloegen Nico Pattyn, Tom Trogh, Lander Frederickx en Ronny Swiggers het Estse viertal met 89-80.

In de categorie tot 30 jaar was er eerder al goud voor Dries Van De Sande, Gert-Jan Dugardein, Roeland De Geest en Tim Van der Heyden, die hun Amerikaanse leeftijdsgenoten klopten.

In de individuele competitie waagden 158 quizzers uit 22 landen hun kans. Ronny Swiggers moest pas na een tiebreak de duimen leggen voor de Ier Mark Henry. Een vraag over het bedrijf achter Hello Kitty deed de Oostendenaar uiteindelijk de das om.

In de duoquiz was er wel goud voor Swiggers en zijn Finse ploegmaat Tero Kalliolevo, die individueel brons pakte. Ook Tom Trogh haalde de individuele finale en finishte als vierde.

Ten slotte veroverden onze landgenoten ook in de themaquizzen een karrenvracht medailles. In de categorie Sport was er zelfs een volledig Belgisch podium. Bruno De Laet haalde het met een punt voorsprong op Trogh en Van De Sande.

De leden van de nationale ploeg pakten respectievelijk de titels in de categorieën History, Digital, Pop Music en Visual Arts.

Paul Arts bleek dan weer de beste quizzer op het vlak van aardrijkskunde.

Tweede olympiade

Met meer dan twintig medailles prijkt België helemaal bovenaan de medaillestand van de tweede Quiz Olympiad. De eerste editie werd in 2016 in Athene gehouden. Het evenement in Krakau moest door de coronacrisis met een jaar uitgesteld worden.

