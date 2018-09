België verdubbelt hulp voor Palestijnse vluchtelingen

In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties raakte vrijdag bekend dat Buitenlandse Zaken nog eens twee miljoen euro vrijmaakt voor UNRWA. Het brengt de totale Belgische bijdrage voor dit jaar op 14,25 miljoen euro. Het grootste deel komt van het budget van Ontwikkelingssamenwerking, en ook de Vlaamse regering draagt bij. Vorig jaar doneerde België 7,25 miljoen euro.

Donderdag had commissaris-generaal Pierre Krähenbühl van UNRWA aangekondigd dat het agentschap in totaal 118 miljoen dollar (100 miljoen euro) extra heeft opgehaald. Het agentschap was koortsachtig op zoek naar extra middelen nadat de Verenigde Staten eind vorige maand de geldkraan hadden dichtgedraaid.

Volgens Washington was de UNRWA een 'onherstelbaar gebrekkige organisatie' geworden, wat het agentschap met klem ontkent. De VS stortten vorig jaar 365 miljoen dollar (312 miljoen euro). Dat was ongeveer een derde van het totale budget.

UNRWA werd in 1949 opgericht om hulp te bieden aan honderdduizenden Palestijnen die gevlucht waren voor de Arabisch-Israëlische oorlog. Het agentschap levert sindsdien onderwijs, gezondheidszorg, sociale diensten en noodhulp voor de Palestijnen. UNRWA bereikt naar eigen zeggen meer dan 5 miljoen mensen in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever, Jordanië, en Libanon.