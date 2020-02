De Palestijnse ngo Defense for Children International Palestine komt maandag niet zoals voorzien spreken op een briefing van de VN-Veiligheidsraad. België, tijdelijk voorzitter van de Veiligheidsraad, had de ngo uitgenodigd op een bijeenkomst over het Midden-Oosten, maar stelt dat nu uit na toenemende druk uit Israël.

België is in februari een maand lang de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad. In het kader van dat voorzitterschap had ons land de ngo Defense for Children Palestine uitgenodigd om te komen spreken tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad over het Midden-Oosten, komende maandag.

DCIPalestine verdedigt de rechten van Palestijnse kinderen in oorlogsgebied, en laat zich kritisch uit over Israël.

De uitnodiging schoot Tel Aviv in het verkeerde keelgat. De nummer twee van de Belgische ambassade in Israël, Pascal Buffin, werd eerder deze maand tot twee keer toe op het matje geroepen bij Buitenlandse Zaken in Jeruzalem.

Concreet heeft Israël vooral problemen met Brad Parker, de verantwoordelijke van DCIPalestine in Ramallah. Hij zou anti-Israëlische boodschappen verspreiden via sociale media. 'Hij is gekend voor zijn extreme standpunten tegenover Israël', zei een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken vorige week nog aan het Franse persagentschap AFP.

De Israëlische ambassadeur in ons land, Emmanuel Nahshon, riep de Belgische regering op de uitnodiging voor DCIPalestine in te trekken. 'België heeft een ngo die gelieerd is aan terreur uitgenodigd voor een debat in de VN-Veiligheidsraad. De bezorgdheid van België om kinderen strekt zich niet uit tot Israëlische kinderen die het slachtoffer worden van raketten van Hamas', liet hij vorige week dinsdag weten via Twitter. 'De uitnodiging voor DCI-P moet geannuleerd worden.'

Nashon werd twee weken geleden zelf al op het matje geroepen bij Buitenlandse Zaken in Brussel, omdat hij zich via Twitter kritisch had uitgelaten over ons land.

Uitstel, geen afstel

De uitnodiging voor DCIPalestine is nu inderdaad ingetrokken, bevestigt de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken vrijdag. 'Ons land ziet daar inderdaad van af', zegt een woordvoerder, al gaat het om 'uitstel en geen afstel', benadrukt de FOD. 'Kinderen in gewapende conflicten blijven een prioriteit voor de Belgische diplomatie, en we blijven ons inzetten vanuit de VN-Veiligheidsraad om het lot van kinderen te verbeteren, ook in Israël-Palestina', klinkt het. 'Die situatie blijft onderbelicht en moet besproken kunnen worden, maar we stellen vast dat die omstandigheden er nu niet zijn.'

België onderzoekt de mogelijkheid om de ngo op een later tijdstip te horen. 'Dat gebeurt in samenspraak met DCI, wiens werk heel belangrijk is. Wij blijven gehecht aan de deelname van het maatschappelijk middenveld aan het debat', aldus Buitenlandse Zaken.

De diplomatieke relaties tussen Israël en België staan al een tijdje gespannen, onder meer ook door Aalst Carnaval. Donderdag/gisteren riep de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz België op om het carnaval te verbieden. 'België zou zich als westerse democratie moeten schamen om zo'n giftige antisemitische vertoning toe te laten', schreef hij op twitter.

Vorig jaar zorgde een wagen met Joodse karikaturen voor heel wat ophef, die Aalst Carnaval uiteindelijk zelfs zijn Unesco-erkenning kostte. Door alle heisa wordt dit jaar gevreesd voor nog meer Joodse karikaturen. Verschillende carnavalsgroepen waarschuwden daar al voor.

