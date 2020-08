Vanop de militaire luchthaven in Melsbroek vertrekt vanavond een C-130-vrachtvliegtuig met dringend medisch en humanitair materiaal naar Beiroet, voor de slachtoffers van de enorme explosie die daar dinsdag heeft plaatsgevonden.

'Het gaat onder meer om noodhulpkits met medicijnen en medisch materiaal voor tienduizend mensen gedurende drie maanden', zegt minister van Defensie Philippe Goffin. 'We zenden ook 8.000 plooibare jerrycans voor water en dekens en slaapzakken voor de mensen die dakloos zijn geworden.'

'We hadden dinsdagavond al hulp aangeboden aan de Libanese overheid en na een evaluatie heeft die ons laten weten wat ze precies nodig heeft', zegt de minister van Defensie. 'Daarop hebben we meteen het B-Fast-mechanisme geactiveerd en zijn technici van Defensie, Binnenlandse Zaken, Beleid en Ondersteuning, Volksgezondheid, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking virtueel samengekomen om de aanvraag te analyseren en de nodige voorbereidingen te treffen.'

De regering was ook bereid een multidisciplinair team naar Libanon te sturen.'De Libanese autoriteiten zien voorlopig echter geen dringende nood voor meer hulpverleners ter plaatse en hebben vooral hulpgoederen nodig', zegt minister Goffin. 'Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft intussen beslist om 1 miljoen euro vrij te maken voor het Rode Kruis, om het hoofd te bieden aan de medische noodsituatie ter plaatse. Dat is een heroriëntatie van een deel van de humanitaire fondsen binnen het bestaande budget. Daarnaast is de regering ook in overleg met ngo's en internationale humanitaire organisaties met het oog op bijkomende humanitaire inspanningen.'

