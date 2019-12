Een groep landen waaronder België heeft zich op de, aanslepende, klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Madrid (COP25) geschaard achter een pleidooi voor sterke regels rond de invoering van globale koolstofmarkten.

Die marktmechanismen voor de handel in emissies vormen artikel 6 van het klimaatakkoord van Parijs. De, zeer technische, materie is momenteel het onderwerp van discussie op de klimaatconferentie in Madrid. Enerzijds zijn er landen die willen verhinderen dat zo'n koolstofmarkten de inspanningen dwarsbomen om de uitstoot van broeikasgassen ter verminderen. Anderzijds zijn er landen die hier losser tegenover staan.

Op initiatief van het Centraal-Amerikaanse land Costa Rica is een verklaring opgesteld: de zogenaamde 'principes van San Jose voor een verhoogde ambitie en de integriteit van de internationale koolstofmarkten'. Die tekst vertrekt van het idee dat 'de onderhandelingen geen artikel 6 mogen opleveren dat het klimaatakkoord van Parijs geleidelijk afbreekt', zegt Brussels minister van Kilmaattransitie Alain Maron (Ecolo). Hij is de laatste Belgische minister die zaterdag aanwezig is in de Spaanse hoofdstad. Volgens minister Maron is het huidige voorstel rond artikel 6, dat het Chileense voorzitterschap van de top op de tafel legde, 'onevenwichtig' en niet gepast om dat er 'te veel gaten in de zeef zitten'.

Naast Costa Rica ondertekenden bijvoorbeeld ook Zwitserland, Colombia, de Marshalleilanden, Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Nieuw-Zeeland, Nederland en Noorwegen de tekst. België heeft zich bij deze coalitie gevoegd, Vlaanderen was er ditmaal niet tegen. Eerder op de CO25-top kon België de oproep van de 'High Ambition Coalition' voor ambitieuzere klimaatdoelstellingen niet onderschrijven bij gebrek aan consensus tussen de drie gewesten. Vlaanderen weigerde mee te gaan bij deze oproep.