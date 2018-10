België levert Chinese spion uit aan VS

De man werd dinsdag uitgeleverd vanuit ons land aan de Verenigde Staten. Yanjun Xu, die ook bekend stond onder de namen Qu Hui en Zhang Hui, werkte voor het Chinese ministerie van Staatsveiligheid (MSS). Hij zou geprobeerd hebben om gevoelige informatie te weten te komen in verschillende bedrijven in de VS en daarbuiten, voornamelijk actief in lucht- en ruimtevaart.

Xu lokte experten die voor de bedrijven aan de slag waren naar China, om zogezegd een presentatie te gaan geven op een universiteit. Onder meer GE Aviation, een Amerikaans bedrijf dat motoren aanlevert voor de luchtvaartsector, zou daarvan het slachtoffer geworden zijn.

Xu werd op 1 april opgepakt in Brussel, nadat hij in de Verenigde Staten was aangeklaagd voor onder meer bedrijfsspionage en samenzwering. Wat hij in ons land deed, is niet duidelijk.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat het niet om een geïsoleerd incident. 'Dit maakt deel uit van een algemeen beleid van China ten koste van Amerika. We kunnen niet tolereren dat een land de vruchten van ons denkwerk steelt. We zullen niet tolereren dat een land oogst wat het niet heeft gezaaid', klinkt het in een persbericht.

De man zal in een federale rechtbank in Cincinnati terechtstaan. Hij riskeert 15 jaar cel.