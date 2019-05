België, Duitsland en Koeweit hebben woensdag oproepen tot een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad naar aanleiding van de heropflakkering van de gevechten in het noordoosten van Syrië. Dat hebben diplomaten van de VN bekendgemaakt.

Sinds eind april hebben de Syrische regeringstroepen en hun Russische bondgenoten de aanvallen in de provincie Idlib opgevoerd. Daardoor wordt gevreesd voor een grootschalig offensief om de controle over de regio te herwinnen. Vrijdag waarschuwden elf van de vijftien landen van de VN-Veiligheidsraad, waaronder ook België, in een tekst al voor een 'mogelijke humanitaire catastrofe' in de regio. Rusland verzette zich dan weer tegen de verklaring.