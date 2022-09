België en 14 andere EU-landen willen deze week nog voorstel voor algemeen gasprijsplafond

Vijftien Europese lidstaten, waaronder België, willen dat de Europese Commissie nog deze week een voorstel op tafel legt voor de invoering van een algemeen prijsplafond op gas, zodat de ministers van Energie dat vrijdag kunnen bespreken op hun spoedberaad. Belga heeft de brief dinsdagavond kunnen inkijken.

Over een Europees prijsplafond op gas wordt al enkele weken gesproken. De Commissie stelde op 14 september haar ‘noodinterventie’ in de energiemarkt voor om de prijzen te drukken, maar een voorstel voor zo’n prijsplafond maakte daar geen deel van uit. De energieministers hadden de Commissie gevraagd een algemeen plafond – dus op alle in Europa geïmporteerde gas – te onderzoeken, maar dat werk is nog steeds niet klaar. België is een van de lidstaten die het hardst hamert op de invoering van zo’n algemeen plafond, maar andere landen én de Commissie waarschuwen steevast voor de bevoorradingszekerheid en beschouwen een plafond op enkel Russisch gas als meer werkbaar.

Drie dagen voor de 27 energieministers opnieuw bijeenkomen om zich over de prijzencrisis in de energiesector te buigen, hebben 15 lidstaten commissaris voor Energie Kadri Simson een brief gestuurd waarin ze erop aandringen een voorstel voor de invoering van een algemeen prijsplafond voor gas in te dienen, dat vrijdag al als basis voor discussie kan dienen op de energieraad. Aansluitend moet de Commissie dan ‘zo snel mogelijk’ een formeel wetgevend voorstel indienen.

Belgisch minister van Energie Tinne Van der Straeten is een van de ondertekenaars. De landen argumenteren dat een algemeen prijsplafond ‘op die manier ontworpen kan worden dat de bevoorradingszekerheid en de vrije stroom van gas in Europa verzekerd zijn, terwijl we tegelijk onze doelstelling blijven halen om de vraag naar gas af te bouwen’. België, Griekenland en Italië waren de ’trekkers’ van deze brief, zo valt te horen. Ze haalden uiteindelijk Bulgarije, Kroatië, Frankrijk, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië en Spanje aan boord. Vooral Duitsland, Nederland en Denemarken zijn niet voor een algemeen prijsplafond gewonnen en ondertekenden de brief dan ook niet.

De uiteindelijke beslissing over een prijsplafond moet niet unaniem worden goedgekeurd, maar met een zogenoemde gekwalificeerde meerderheid. Samen halen de vijftien landen die de brief ondertekend hebben zo’n meerderheid nipt niet. Voor de invoering van een algemeen plafond zullen ze de steun van nog minstens één andere lidstaat nodig hebben.