'Als wij ons land niet eens graag zien, waarom zouden buitenlandse toeristen er dan enthousiast over worden?', vraagt Jonathan Holslag (VUB) zich af.

België is een deficitland geworden: we voeren meer in dan uit, wat onze buitenlandse schuld vergroot. Een belangrijke factor in dat tekort op de handelsbalans is, helaas, onze vakantie. We geven veel meer uit aan reizen naar het buitenland dan buitenlanders aan hun reizen naar België. En ja, ook ik draag eraan bij, want net zoals veel Belgen trek ik deze zomer de Franse bergen in. Het probleem is zo groot dat we er best even bij stilstaan.

...