Wordt Donald Trump de derde president in de geschiedenis van de Verenigde Staten die officieel in staat van beschuldiging wordt gesteld in het Huis van Afgevaardigden?

Donald Trump staat voor een van de belangrijkste weken in zijn presidentschap. Het voltallige Huis van Afgevaardigden stemt wellicht woensdag over de twee artikels die de Juridische Commissie van het Huis vorige week weerhield.

De artikels beschuldigen Trump van enerzijds machtsmisbruik, door aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te vragen een onderzoek te voeren naar de Democratische oud-vicepresident Joe Biden en diens zoon Hunter, en anderzijds het hinderen van het goede verloop van de procedures in het Congres.

Democratische meerderheid

De Democraten hebben in het Huis een meerderheid, dus het is zo goed als zeker dat beide artikels zullen passeren.

Dat zou van Trump pas de derde president in de geschiedenis van de Verenigde Staten maken die formeel afgezet wordt door het Lagerhuis van het Congres.

De Democratische meerderheid zal het allicht wel met een Congreslid minder moeten doen, want verwacht wordt dat Jeff Van Drew, die tegen het impeachmentproces is, eerstdaags overloopt naar de Republikeinen. Van Drew had vrijdag nog een ontmoeting met Trump.

Senaat

Als het Huis de twee artikels goedkeurt, moet de Senaat een proces starten rond de impeachment.

Aangezien de Republikeinen de Senaat domineren, zal het proces waarschijnlijk daar aflopen. Voor een afzetting van Trump is in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig, en die vinden wordt voor de Democraten enorm moeilijk.

De Democraten Adam Schiff en Jerry Nadler deden nog een ultieme oproep naar de Republikeinen toe om de afzetting van Trump te steunen. Volgens hen is de president 'een duidelijk en aanwezig gevaar' - 'a clear and present danger'.

Vóór Trump zijn alleen de presidenten Andrew Johnson in 1868 en Bill Clinton in 1998 lijdend voorwerp van een impreachmentprocedure geweest. De Republikein Richard Nixon ontliep de procedure door ontslag te nemen vooraleer er over een impeachment of afzetting van hem kon gestemd worden. Johnson en Clinton verkregen vrijspraak in de Senaat.

Chronologie: een telefoontje dat tot een staatszaak uitgroeide

Begin 2019: eerste beschuldigingen

De persoonlijke advocaat van Donald Trump, Rudy Giuliani, lanceert voor het eerst beschuldigingen van corruptie tegen de Oekraïense groep Burisma, waarvan Hunter Biden, zoon van oud-vicepresident Joe Biden, voorzitter is. In de lente stuurt Trump Giuliani uit om de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky ertoe aan te zetten een onderzoek aan te kondigen naar corruptie vanwege Burisma. Net op dat moment stapt Joe Biden in de race naar het Witte Huis.

10 juli: eerste officiële aanvraag

De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, Gordon Sondland, zegt aan Oekraïense prominenten dat Trump Zelensky in het Witte Huis zal ontvangen als Kiev publiek aankondigt dat het een onderzoek voert naar de Bidens. Twee deelnemers aan de gesprekken signaleren bij hun oversten deze 'ongepaste voorstellen'.

25 juli: telefoongesprek Trump/Zelensky

Enkele dagen nadat hij voor 400 miljoen dollar aan militaire hulp aan Oekraïne heeft 'bevroren' , telefoneert Trump naar Zelensky. Hij vraagt als 'gunst' dat Kiev een onderzoek instelt naar de Bidens en de verdenkingen van corruptie tegenover Burisma. Een lid van de nationale veiligheidsraad signaleert dit 'ongepaste' gesprek bij juridische instanties.

12 augustus: klokkenluider roert zich

Een klokkenluider, lid van de inlichtingendiensten, signaleert aan zijn oversten het telefoongesprek tussen de twee presidenten. Hij stelt dat Trump Oekraïne heeft uitgenodigd om zich te mengen in de Amerikaanse presidentverkiezingen, verkiezingen waarbij Trump zich wil laten herverkiezen. De boodschap van de klokkenluider wordt tegengehouden door de directeur van de inlichtingendienst Joseph Maguire, nadat die overleg heeft gehad met het Witte Huis en de minister van Justitie, maar de inspecteur-generaal van de inlichtingendienst Michael Atkinson beslist om het parlement in te lichten over het bestaan van een klokkenluider.

28 augustus: het bevriezen van de hulp lekt uit

In de pers raakt bekend dat de militaire hulp aan Oekraïne bevroren is. Diplomaten maken zich zorgen over de druk die het Witte Huis uitoefent op Kiev. Op 11 september geeft de regering-Trump dan toch groen licht voor het verstrekken van de militaire hulp aan Oekraïne.

24 september: onderzoek in de Kamer

Na het bekendraken dat er een klokkenluider is opgestaan, kondigt Kamervoorzitter Nancy Pelosi aan dat er een afzettingsprocedure wordt ingezet. Trump spreekt van een 'heksenjacht' en het Witte huis bezorgt de uitgeschreven teksten van het gesprek tussen Trump en Zelensky. In New York verzekeren de twee staatshoofden dat er geen 'druk' is uitgeoefend.

13-21 november: publieke hoorzittingen

Na een aantal personen achter gesloten deuren gehoord te hebben, begint de commissie aan publieke hoorzittingen. Gordon Sondland, die bevestigt dat hij op bevel van Trump heeft gehandeld, zegt dat er verstandhouding tussen de VS en Oekraïne was om 'elkaar te helpen'. Maar hij ontkent dat er een link was naar het al dan niet toekennen van militaire hulp.

3 december: 'overweldigende bewijzen'

Het rapport van de onderzoekers stelt dat er 'overweldigende bewijzen' zijn van 'ongepast gedrag' van president Trump.

4 december: advies van de juristen

De Commissie Justitie van de Kamer vna Afgevaardigden nodigt vier juristen uit om te antwoorden op de vraag of er voldoende reden is voor een inbeschuldigingstelling.

10 december: twee beschuldigingen weerhouden

De Democraten kondigen aan dat er twee beschuldigingen weerhouden zijn tegen president Trump: een inzake machtsmisbruik en een inzake belemmering van het parlement.