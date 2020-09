Meer dan een maand na de verwoestende ontploffing in Beiroet is in de haven van de Libanese hoofdstad opnieuw een grote brand uitgebroken. Op livebeelden van de Libanese televisie zijn donderdag vlammen en dikke zwarte rookwolken te zien. Volgens het Libanese leger woedt de brand in een opslagplaats van motorolie en autobanden.

Over de oorzaak is nog niets bekend, en er is ook nog geen informatie over mogelijke slachtoffers.

De brandweer is ter plekke. Het leger zet blushelikopters in.

Bij de explosie van 4 augustus kwamen zeker 190 mensen om het leven. Meer dan 6.000 anderen raakten gewond. Grote delen van de haven van Beiroet en omliggende wijken werden volledig vernield. Wellicht werd de ontploffing veroorzaakt door grote hoeveelheden ammoniumnitraat, die jarenlang onzorgvuldig opgeslagen lagen in de haven.

De nieuwe brand veroorzaakt grote paniek onder de Libanezen bij wie de verwoestende ontploffing nog vers in het geheugen ligt.

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0 — Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 10, 2020

It’s unbelievable to see this again .. it’s been only 5 weeks since the #BeirutExplosion pic.twitter.com/gWet9UKl7e — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) September 10, 2020

