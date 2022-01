Zuid-Afrika neemt zaterdag afscheid van aartsbisschop emeritus Desmond Tutu. In de Kathedraal van Sint-George in Kaapstad begon zaterdagvoormiddag de begrafenisceremonie voor Tutu, de bekende mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar voor de Vrede die zondag is overleden.

President Cyril Ramaphosa houdt een toespraak op de ceremonie. Aansluitend overhandigt hij Tutu's weduwe Leah de Zuid-Afrikaanse vlag, met zijn zes kleuren, die Tutu inspireerden tot het begrip 'regenboognatie', waarmee hij het vreedzame samenleven van verschillende bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika na de apartheid beschrijft. Tutu's as wordt nadien bijgezet in een mausoleum in de kathedraal, van waar Tutu jarenlang heeft gepredikt tegen de brutaliteit van het apartheidsregime.

Tutu, die bekendstond om zijn bescheidenheid, wordt in een eenvoudige kist opgebaard. Zijn familie vroeg om geen bloemen te schenken, wel giften voor het goede doel. Te gast op de eenvoudige ceremonie zijn Tutu's dichte vrienden en familie, geestelijken en enkele internationale gasten, zoals koning Letsie III uit buurland Lesotho. Zuid-Afrikanen kunnen de begrafenis live op televisie volgen.

De prominente geestelijke overleed zondag op 90-jarige leeftijd. Sindsdien hangen de vlaggen aan openbare gebouwen halfmast. Sinds zondag worden in heel Zuid-Afrika dagelijks de klokken geluid ter ere van Tutu.

Samen met de latere president Nelson Mandela streed Tutu tegen het racistische apartheidssysteem. In 1984 kreeg Tutu de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn vreedzame strijd. Na het einde van de apartheid zette Tutu zich in voor verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

