De begrafenis van de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu zal plaatsvinden op zaterdag 1 januari in Kaapstad. Dat heeft zijn stichting zondagavond aangekondigd.

'De regelingen voor een week van nationale rouw zijn in een vroeg stadium', aldus de stichting in een verklaring. Ze voegde eraan toe dat de begrafenis plaats zal vinden in de St. George Kathedraal, de thuishaven van Tutu en nog steeds een ontmoetingsplaats voor anti-apartheidsactiviteiten. Tutu overleed zondag op 90-jarige leeftijd. Desmond Mpilo Tutu was een vasthoudende tegenstander van de apartheid in Zuid-Afrika. Voor zijn geweldloos verzet kreeg de zwarte geestelijke in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede.

'De regelingen voor een week van nationale rouw zijn in een vroeg stadium', aldus de stichting in een verklaring. Ze voegde eraan toe dat de begrafenis plaats zal vinden in de St. George Kathedraal, de thuishaven van Tutu en nog steeds een ontmoetingsplaats voor anti-apartheidsactiviteiten. Tutu overleed zondag op 90-jarige leeftijd. Desmond Mpilo Tutu was een vasthoudende tegenstander van de apartheid in Zuid-Afrika. Voor zijn geweldloos verzet kreeg de zwarte geestelijke in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede.