Beelden moeten aantonen dat Iraanse raket vliegtuig neerhaalde (video)

De Amerikaanse krant New York Times heeft vrijdag een video gepubliceerd die moet aantonen dat de Oekraïense Boeing die woensdag nabij Teheran is neergestort, door een Iraanse raket is geraakt.

Er is een snel vliegend iets te zien, gevolgd door een explosie. Lees ook: Koert Debeuf: 'Charles Michel steekt zijn middenvinger op naar Donald Trump' De Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft vrijdag niet uitgesloten dat de woensdag nabij Teheran neergestorte Oekraïense Boeing door een raket is geraakt, maar daar ook aan toegevoegd dat dit nog niet bevestigd is. Dat heeft het Russische persbureau Interfax vrijdag gemeld.