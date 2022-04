Mar Menor, het grootste zeewatermeer van Spanje, is het eerste stuk Europese natuur dat een eigen rechtspersoon wordt. Milieuorganisaties reageren verheugd op dit besluit.

Het stroomgebied Mar Menor, een vervuilde zoutwaterlagune aan de Middellandse Zeekust nabij Murcia, is het eerste ecosysteem in Europa dat eigen rechten krijgt.

Hiertoe besloot het Spaanse congres van Afgevaardigden afgelopen week. Bijna unaniem stemden de politieke fracties voor de stap.

Spanje gaat dit besluit nu verwerken tot een wet, zodat het zoutwatermeer en het hele stroomgebied een eigen rechtspersoon worden.

Zodra het wetgevingsproces is afgerond, kan elke burger - zelfs wie daar zelf niet door wordt getroffen - naar de rechter stappen bij een vermoedelijke schending van de rechten van de zoutwaterlagune. Op dit moment kunnen alleen ngo's zo'n actie in gang zetten.

600.000 handtekeningen

Het is de eerste keer in Europa dat een ecosysteem dergelijke afdwingbare rechten verkrijgt. De wet komt tot stand na een 'wetgevingsinitiatief', dat door meer dan 600.000 mensen werd ondertekend. Hoogleraar rechtsfilosofie Teresa Vicente van de Universiteit van Murcia presenteerde het wetgevingsinitiatief aan de Spaanse afgevaardigden.

Er is haast bij de invoering van de wet. De ondiepe lagune van Mar Menor wordt namelijk zwaar bedreigd door uitbreiding van de intensieve landbouw. Onder meer overbemesting zorgt voor te veel algengroei, en lozingen van nitraten en fosfaten in combinatie met zware regenval hebben geleid tot een ideale voedingsbodem voor zuurstofgebrek in het water. Mar Menor kende al eerder massale vissterfte.

