De Britse openbare omroep BBC zendt maandagavond een interview uit met een slachtoffer van het misbruikschandaal rond de overleden Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein. De Amerikaanse Virginia Giuffre zegt daarin opnieuw dat ze drie keer gedwongen werd seks te hebben met de Britse prins Andrew, een vriend van Epstein.

De 59-jarige zoon van Queen Elizabeth II ligt al langer onder vuur voor zijn goede verstandhouding met Epstein. Die Amerikaanse zakenbankier werd in 2008 veroordeeld wegens betaalde seks met een zestienjarige.

Dit jaar kwam hij opnieuw in opspraak wegens misbruik van minderjarige meisjes, maar op 10 augustus werd hij dood aangetroffen in zijn cel in New York. De prins ontkent de beschuldigingen al langer.

Het interview komt maandagavond om 21 uur lokale tijd op BBC One.