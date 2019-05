De Britse openbare omroep BBC heeft radiopresentator Danny Baker ontslagen na een racistische tweet over de pasgeboren zoon van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle.

In de tweet stond een zwart-witfoto van een elegant gekleed koppel, waarvan de vrouw een aapje in kostuum en met een hoed op aan haar hand heeft. De begeleidende tekst luidde: 'Royal baby leaves hospital', of 'Koninklijke baby verlaat het ziekenhuis'.

Veel twitteraars waren daar niet mee gediend. Zij zagen in het aapje een verwijzing naar de Afro-Amerikaanse roots van Meghan Markle. De 61-jarige Baker verwijderde daarop de tweet, bood zijn verontschuldigingen aan, maar is intussen ontslagen. Volgens een BBC-woordvoerder maakte de radiopresentator een 'zware inschattingsfout die indruist tegen de waarden die wij willen belichamen als radiostation'.

Baker was niet opgezet met de manier waarop hij de laan werd uitgestuurd. Hij voelt zich 'letterlijk onder een bus gegooid'.

Harry en Meghan trouwden in mei 2018. Toen de prins hun relatie in november 2016 officieel bekendmaakte, hekelde hij in een ongewoon scherp communiqué van Kensington Palace het 'seksisme' en 'racisme' op sociale netwerken ten opzichte van Meghan. Harry en Meghan toonden hun eerste kindje woensdag aan de pers. Later op de dag maakten ze ook bekend dat de baby Archie Harrison Mountbatten-Windsor zal heten.