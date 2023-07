BBC-presentator beschuldigd van misbruik

De Britse regering eist opheldering van de openbare omroep BBC over vermoed seksueel wangedrag door een “bekende” presentator. Die zou 35.000 pond (41.000 euro) hebben betaald aan een tiener voor expliciete beelden. Sky News bericht zondag dat minister van Cultuur Lucy Frazer de “uitermate zorgelijke” beschuldigingen gaat bespreken met BBC-topman Tim Davie.

De beschuldigingen kwamen aan het licht door een publicatie in The Sun. De moeder van een 20-jarige zei tegen de krant dat het vermoede misbruik begon in 2020. Haar kind was toen 17 en zou het geld voor de beelden hebben gebruikt om drugs mee te kopen. De betalingen zouden jarenlang zijn doorgegaan. The Sun schreef niet om welke mediapersoonlijkheid het gaat, alleen dat het iemand is die “bekend is bij een miljoenenpubliek”. Die zou volgens de moeder geen enkele poging hebben gedaan om zijn identiteit te verbergen.

Meerdere bekende presentatoren hebben al duidelijk gemaakt dat zij in elk geval niets met de zaak te maken hebben.

De familie van het slachtoffer zou eerst de BBC hebben benaderd, maar dat zou niets hebben opgeleverd. Daarop zou contact met The Sun zijn gezocht.

Berichtgeving van die krant leidde tot geschokte reacties. Het ministerie van Cultuur liet weten dat er inmiddels contact met de BBC is geweest over de kwestie. De omroep kreeg te horen dat de beschuldigingen snel onderzocht moeten worden.