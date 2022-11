BBC-journalist opgepakt in Shanghai

Een journalist van de BBC is opgepakt toen hij verslag uitbracht van protesten in de Chinese stad Shanghai. Dat bevestigde de Britse publieke omroep zondagavond. Intussen is de man, die volgens de BBC had werd aangepakt, weer vrijgelaten.

Op beelden die circuleren van de arrestatie, is te zien hoe een groep agenten de Brit tegen de grond werkt, hem in de boeien slaat en meeneemt. Naar een kennis riep de journalist “Bel nu het consulaat”.

Lees verder onder de mededeling

Statement from the BBC regarding the assault of my colleague Ed Lawrence by police in #Shanghai. Anyone who’s seen the footage will’ve seen that a group of police used excessive force to detain a journalist who was covering the #ZeroCovid #unrest in that city. He’s been released. pic.twitter.com/MCHM0KQAk4 — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) November 28, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

“De BBC is extreem bezorgd over de behandeling van onze journalist Ed Lawrence, die werd gearresteerd en in de boeien werd geslagen terwijl hij verslag uitbracht van de protesten in Shanghai”, zegt de Britse omroep in een reactie. “Hij werd meerdere uren vastgehouden voor hij werd vrijgelaten. Tijdens zijn arrestatie werd hij geslagen en geschopt door de politie.”

Deze twee video’s tonen de arrestatie van de BBC-journalist Ed Lawrence

BREAKING NEWS: #China Police drags #BBC journalist to the ground. BBC was was filming the Anti government protest in Shanghai. pic.twitter.com/3bK2bNHSFf — Go Fund Taiwan (@GoFundTaiwan) November 27, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Dat een van haar journalisten “op deze manier werd aangevallen”, noemt de BBC “heel zorgwekkend”. Volgens de omroep zeiden Chinese functionarissen dat Lawrence “voor zijn eigen bestwil” werd opgepakt, omdat hij een coronabesmetting had kunnen oplopen. “We achten dit geen geloofwaardige verklaring”, aldus de BBC. De arrestatie gebeurde tijdens protesten in Shanghai tegen het strenge Chinese coronabeleid. Ook elders in China, waaronder de hoofdstad Peking, kwamen zondag al voor de derde dag op rij duizenden mensen op straat. Dergelijke openlijke protesten zijn uitzonderlijk in het autoritair geregeerde land.

Protesten in Ürümqi en elders (bron: BBC)

Protesters call for China President Xi to resign as demonstrations over Covid restrictions intensifyhttps://t.co/G6nyw0LPQg pic.twitter.com/2ZVJxm0iIt — BBC News (World) (@BBCWorld) November 27, 2022