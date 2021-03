Vrijdag is de Myanmarese BBC-journalist, Aung Thura, in de voormalige Myanmarese hoofdstad Yangon (Rangoon) meegenomen door niet-geïdentificeerde mannen.

Dat meldt de Britse openbare omroep BBC via Twitter. De Britse nieuwsorganisatie maakt zich zorgen om zijn veiligheid.

De verslaggever werd halverwege de dag vermist en de BBC doet er alles aan om hem te lokaliseren. Een plaatselijke media-organisatie, Mizzima, meldde ook dat een van haar verslaggevers, Than Htike Aung, samen met Aung Thura was 'gearresteerd'.

Sinds 1 februari heeft het leger de controle over Myanmar overgenomen. Regeringsleider Aung San Suu Kyi en velen van haar medestanders werden gearresteerd. De staatsgreep heeft tot wijdverspreide protesten geleid, waartegen de regering steeds harder optreedt en al meerdere demonstranten neerschoot.

Dertig journalisten

De militaire junta viel ook de Myanmarese pers aan. Zij trok de zendvergunningen van vijf media in, viel binnen bij nieuwsredacties en arresteerde journalisten. Volgens een plaatselijke ngo, de Political Prisoners Aid Association, zijn sinds de staatsgreep ten minste 30 journalisten gearresteerd, van wie er nog ten minste 18 in de gevangenis zitten. Zo arresteerden de autoriteiten eerder deze maand de Poolse journalist Robert Bociaga, die werkt voor het Duitse persbureau DPA. Hij zou hardhandig zijn opgepakt in de stad Taunggyi. De Duitse ambassade heeft opgeroepen hem 'eerlijk en humaan' te behandelen.

Veiligheidstroepen hebben tijdens protesten in Yangon ook een fotojournalist opgepakt die werkt voor het Amerikaanse Associated Press. Journalist Thein Zaw wordt nu vervolgd voor het overtreden van een wet die onder meer het 'zaaien van angst en verspreiden van nepnieuws' verbiedt.

