Er wordt "een laatste inspanning" geleverd in de cruciale fase van de handelsonderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier dinsdag gezegd voor aanvang van een vergadering met de EU-ambassadeurs. In die besloten meeting gaf de Fransman aan dat hij desnoods ook na Nieuwjaar wil blijven onderhandelen met Londen.

'We bevinden ons echt in een beslissend moment en we leveren een laatste inspanning', zo verklaarde Barnier dinsdagnamiddag aan de pers voor aanvang van een briefing met de ambassadeurs van de 27 EU-lidstaten. Volgens verscheidene bronnen zei Barnier tijdens de besloten vergadering dat de Europese Unie de stekker niet uit de gesprekken zal trekken en bereid is om te blijven onderhandelen 'tot het einde van het jaar en ook nadien'.

Op 31 december verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese interne markt. Zonder handelsakkoord worden er dan meteen douanetarieven en andere handelsbeperkende maatregelen van toepassing op de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De toegang van Europese vissers tot de Britse wateren zou de laatste grote knoop zijn die de onderhandelaars nog moeten ontwarren. Barnier bevestigde volgens de bronnen dat hij een recent Brits aanbod over een gefaseerde afbouw van de vangstquota voor Europese vissers heeft verworpen.

En hoewel er ook in de discussie over het gelijke speelveld voor Europese en Britse bedrijven nog enkele onopgeloste kwesties zijn, bevestigde de Fransman wel dat er vooruitgang is geboekt en dat de meeste onderhandelingshoofdstukken voorlopig zijn afgerond. "Jammer genoeg beweegt het Verenigd Koninkrijk nog niet genoeg om een akkoord over visserij te bereiken", zei een diplomaat.

