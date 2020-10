De Amerikaanse ex-president Barack Obama heeft de Democraten woensdag (plaatselijke tijd) opgeroepen om zich massaal te mobiliseren voor Joe Biden. Het is niet omdat de peilingen in het voordeel van de Democraat zijn, dat de verkiezing al gewonnen is, aldus Obama.

Obama waarschuwde dat de Democraten niet zelfgenoegzaam mogen zijn. 'Peilingen kunnen me niets schelen', zei hij tijdens een drive in-rally in Philadelphia. Hij herinnerde aan de verkiezingen van 2016, toen de peilingen veel beter waren voor Hillary Clinton dan voor Trump. 'Veel mensen zijn thuis gebleven, ze waren lui en zelfgenoegzaam. Deze keer niet! Niet met deze verkiezing!', aldus de ex-president.

Over de huidige president zei Obama dat de Amerikanen 'moeten leven met de gevolgen van Donald Trump, die getoond heeft dat hij niet in staat is om zijn ambt ernstig te nemen.' 'Tweeten en naar de televisie kijken lossen de problemen niet op.'

'Onze democratie kan niet werken als de mensen die onze leiders zouden moeten zijn alle dagen liegen en tal van dingen uitvinden', aldus Obama. 'Met Joe Biden en Kamala Harris zullen jullie jullie geen zorgen meer moeten maken over de gekke dingen die ze alle dagen zeggen. Het zal niet zo uitputtend zijn.'

Ook zal Obama's ex-vicepresident de coronacrisis beter aanpakken. 'Acht maanden in deze pandemie stijgt het aantal gevallen weer in het land. Donald Trump zal ons niet plots allemaal beschermen, hij is zelfs niet in staat om de basisstappen te nemen om zichzelf te beschermen', zei Obama. Volgens hem zou Biden, in tegenstelling tot Trump, gezondheidsexperts niet in diskrediet brengen of 'superverspreider'-events houden in het Witte Huis. 'Joe zal deze pandemie onder controle krijgen door een plan om tests gratis wijdverspreid beschikbaar te maken, om elke Amerikaan gratis een vaccin te geven en door te verzekeren dat onze helden in de gezondheidszorg nooit aan andere landen het materiaal moeten vragen dat ze nodig hebben.'

Biden zelf ging al voor de derde dag op rij niet op stap om campagne te voeren, terwijl Donald Trump campagnerally na campagnerally organiseert. Donderdag vindt het tweede debat tussen beide presidentskandidaten plaats.

