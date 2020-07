In een lofrede op de uitvaartplechtigheid van burgerrechtenactivist en Congreslid John Lewis, die eerder deze maand overleed, haalde ex-president Barack Obama ook hard uit naar de regering van president Donald Trump.

Het was volgens waarnemers de meest uitgesproken politieke toespraak van Obama in lange tijd. Obama werd in januari 2017 als president van de Verenigde Staten opgevolgd door Donald Trump.

Hij had het onder meer over het leven en de strijd van John Lewis, maar ook over de dood van George Floyd en het optreden van federale troepen 'met traangas en wapenstokken tegen vreedzame betogers'.

Regering-Trump

Toen hij felle kritiek uitte op 'de onderdrukking van kiezers' door de regering-Trump, kreeg de ex-president een staande ovatie van het publiek.

Obama zei dat 'de mensen die aan de macht zijn, met chirurgische precisie de rechten van kiezers aanvallen'. Ze doen volgens hem 'hun uiterste best om mensen te ontmoedigen om te gaan stemmen' door stemlocaties te sluiten en de rechten van minderheden en studenten in te perken.

'Zelfs de postdienst wordt ondermijnd in de aanloop naar een verkiezing, terwijl we afhankelijk zijn van die dienst om niet ziek te worden' - een verwijzing naar de voortdurende kritiek van Trump op stemmen per post.

Obama verdedigde zijn politieke tussenkomst op de plechtigheid door te stellen dat John Lewis 'zijn leven op deze aarde wijdde aan de strijd tegen aanvallen op de democratie'.

Bekijk de belangrijkste momenten van de speech van Barack Obama:

Het was volgens waarnemers de meest uitgesproken politieke toespraak van Obama in lange tijd. Obama werd in januari 2017 als president van de Verenigde Staten opgevolgd door Donald Trump.Hij had het onder meer over het leven en de strijd van John Lewis, maar ook over de dood van George Floyd en het optreden van federale troepen 'met traangas en wapenstokken tegen vreedzame betogers'. Toen hij felle kritiek uitte op 'de onderdrukking van kiezers' door de regering-Trump, kreeg de ex-president een staande ovatie van het publiek.Obama zei dat 'de mensen die aan de macht zijn, met chirurgische precisie de rechten van kiezers aanvallen'. Ze doen volgens hem 'hun uiterste best om mensen te ontmoedigen om te gaan stemmen' door stemlocaties te sluiten en de rechten van minderheden en studenten in te perken. 'Zelfs de postdienst wordt ondermijnd in de aanloop naar een verkiezing, terwijl we afhankelijk zijn van die dienst om niet ziek te worden' - een verwijzing naar de voortdurende kritiek van Trump op stemmen per post.Obama verdedigde zijn politieke tussenkomst op de plechtigheid door te stellen dat John Lewis 'zijn leven op deze aarde wijdde aan de strijd tegen aanvallen op de democratie'.Bekijk de belangrijkste momenten van de speech van Barack Obama: