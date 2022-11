Ballistische raket van Noord-Korea vliegt over Japan

Noord-Korea heeft volgens het Zuid-Koreaanse leger opnieuw een raket gelanceerd. De ballistische raket werd donderdag afgevuurd in de richting van de Japanse Zee.

Dat meldde het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap op basis van militaire bronnen, en er volgde bevestiging vanuit Japan, waar de lancering stof die opwaaien.

Op Twitter liet de Japanse premier weten dat een Noord-Koreaanse raket rond 7.48 uur plaatselijke tijd over Japan vloog. Televisiezenders zonden speciale boodschappen uit om de bewoners van sommige regio’s aan te sporen thuis te blijven of te schuilen.

Sinds eind september zit het aantal Noord-Koreaanse raketproeven duidelijk in de lift, ondanks internationale kritiek. Alleen al op woensdag vuurde het land volgens het Zuid-Koreaanse leger in totaal meer dan 20 raketten af naar de oost- en westkust. Een van de projectielen viel neer in de buurt van Zuid-Koreaanse territoriale wateren, wat de spanningen tussen beide landen nog sterk deed toenemen, en wat leidde tot een respons met raketten vanuit Zuid-Korea.