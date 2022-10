Balans na zelfmoordaanslag in Kaboel loopt op tot 43

Het dodental van de zelfmoordaanslag vrijdag op een onderwijsinstelling in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is opgelopen tot 43. Dat blijkt maandag uit een nieuwe balans van de missie van de Verenigde Naties in Afghanistan (Unama).

Er vielen ook 83 gewonden. Het gaat vooral om jonge vrouwen en meisjes, aldus Unama. De VN-verwacht dat het dodental nog verder zal oplopen. De explosie deed zich vrijdag voor in het district Dashte Barchit, waar voornamelijk sjiitische Hazara’s wonen, een etnische minderheid in Afghanistan. De onderwijsinstelling zou studenten voorbereiden op hun studies aan de universiteit en op het moment van de feiten was er een oefentoegangsexamen aan de gang.