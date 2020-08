De baas van het internationaal atoomagentschap IAEA (International Atomic Energy Agency) gaat maandag naar Iran om er 'contacten te hebben met de Iraanse autoriteiten op het hoogste niveau'. Dat heeft het agentschap zaterdag in een persmededeling laten weten.

Het is de eerste keer dat de baas van het agentschap, Rafael Mariano Grossi, naar Iran gaat sinds hij in deze functie kwam in december. Hij zal met de Iraniërs bespreken of de inspecteurs van het IAEA overal kunnen gaan en staan waar ze willen. In jui had de Iraanse president Hassan Rohani de onafhankelijkheid van het agentschap in vraag gesteld. Eerder hadden Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland aan Iran gevraagd om IAEA-inspecteurs op zijn grondgebied toe te laten om er de nucleaire activiteiten van Iran sinds het jaar 2000 te inspecteren.

