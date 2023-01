Baas oliegigant Emiraten benoemd tot voorzitter klimaatconferentie

Sultan Ahmed Al Jaber, de baas van nationale oliemaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), wordt de voorzitter van de volgende VN-klimaatconferentie COP28 die eind dit jaar in de Emiraten wordt gehouden. Dat hebben de autoriteiten donderdag laten weten.

Al Jaber is niet alleen baas van het staatsbedrijf The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), hij is ook minister van Industrie en speciaal gezant voor de klimaatverandering.

ADNOC is goed voor meer dan 4 miljoen vaten olie per dag. Met die productie is het in grootte de twaalfde olieonderneming.

Al Jaber is ook nog baas van de onderneming Masdar, die zich richt op hernieuwbare energie.

De VAE, die behoren tot de belangrijkste olie-exporteurs ter wereld, pleiten voor een geleidelijke uitstap uit fossiele brandstoffen en hebben zich ertoe verbonden in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Al Jaber is voorstander van een “pragmatische” benadering om te strijden tegen de klimaatopwarming. “Klimaatactie is een enorme economische kans om te investeren in duurzame groei. De financiering is de sleutel”, luidt het in een communiqué. Egypte was in november 2022 gastheer van de laatste klimaatconferentie.