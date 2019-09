De Amerikaanse inlichtingencommissie heeft een geredigeerde versie van een klacht van een klokkenluider tegen president Donald Trump vrijgegeven. De klacht ligt aan de oorsprong van de impeachmentprocedure die de Democraten tegen Trump zijn gestart, nadat details bekendraakten over zijn telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

De klacht is vrijgegeven net voor een open hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden en werd door onder andere nieuwszender CNN online gepubliceerd (lees de klacht).

'Deze klacht is een routekaart voor ons onderzoek, en geeft de commissie belangrijke informatie om met andere getuigen en documenten op te volgen', zegt Adam Schiff, de democratische voorzitter van de commissie. 'Het volk heeft het recht de klacht, en wat ze bekendmaakt, te zien.'

De Republikein Chris Stewart tweette donderdagavond (plaatselijke tijd) ook al dat de geheimhouding is opgegeven. 'Ik moedig jullie allen aan het te lezen', voegt Stewart eraan toe. Stewart zit in het Huis van Afgevaardigden in de commissie over de inlichtingendiensten.

Transcript

Woensdag werd al een onnauwkeurig transcript vrijgegeven van het telefoongesprek dat Trump en Zelensky in juli hadden, kort na de verkiezing van Zelensky. Voor de Democraten toont het gesprek zwart op wit aan dat Trump de hulp van een buitenlandse regering inriep om zijn politieke rivaal Joe Biden te beschadigen. Biden is een van de favorieten om het volgend jaar bij de presidentsverkiezingen voor de Democraten op te nemen tegen Trump.

Na de vrijgave van het transcript vroegen de Democraten dat ook de klacht publiek gemaakt zou worden.

Volgens een klokkenluider die lid is van de inlichtingendienst, probeerde het Witte Huis toegang tot het telefoongesprek in kwestie te beperken.

'In het kader van mijn officiële functies werd ik er door meerdere Amerikaanse functionarissen van geïnformeerd dat de president zijn functie gebruikte om inmenging van een ander land in te roepen bij de verkiezingen van 2020', legt de klokkenluider uit in een document dat dateert van 12 augustus.

Democratisch leider Nancy Pelosi. © Reuters

Ook de fractieleidster van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, zegt dat het Witte Huis heeft geprobeerd om de transcriptie van het telefoongesprek te 'verdoezelen'.

'Dat de president denkt dat dit zijn onschuld bewijst zal enkel verder aantonen hoe hij niet begrijpt wat juist en verkeerd is', voegde de Democratische leider eraan toe. De president 'pleegde verraad aan zijn ambtseed, de nationale veiligheid en de integriteit van onze verkiezingen.'

'Het is een treurige dag voor ons land', vervolgde ze. 'De treurigheid neemt met de dag toe, gezien de minachting die de president ten opzichte van onze grondwet betoont, duidelijker wordt.'

'Totaal ongezien'

Joseph Maguire, de directeur van de nationale inlichtingendienst van de Verenigde Staten, noemt de zaken die worden besproken in de klacht van de klokkenluider over het telefoontje 'ongezien'.

Maguire onderstreept de complexiteit en de ernst van de zaak. 'Ik geloof dat de klokkenluider te goeder trouw heeft gehandeld. Ik denk dat de klokkenluider het juiste deed', en voegde eraan toe dat deze nog onbekende persoon de wet niet heeft overtreden. Aangezien de president van de Verenigde Staten bij deze klacht betrokken was, benadrukte hij dat deze klacht anders is 'dan alle andere klachten uit het verleden waarvan ik op de hoogte ben'.

Joseph Maguire © Belga Image

Witte Huis hekelt 'hysterie'

Het Witte Huis hekelt intussen de 'hysterie' van de Democraten en de media in verband met de Oekraïne-zaak gehekeld.

'De publicatie van de klacht heeft niets veranderd, ze is niets meer dan een verzameling van derdehandsverhalen en persberichten', stelt Stephanie Grisham, woordvoerdster van het Witte Huis. 'Het Witte Huis zal de hysterie en de foute interpretaties die door de Democraten en verschillende media worden rondgebazuind blijven verwerpen.'

Trump zelf heeft donderdagochtend, zo meldt de krant New York Times, een reeks stafleden van de Amerikaanse missie bij de Verenigde Naties in New York gezegd dat hij wil weten wie de klokkenluider heeft geïnformeerd over zijn controversiële telefoongesprek.

'Dicht bij spion'

Trump refereerde zijn gehoor herhaaldelijk naar de klokkenluider en veroordeelde de media die over diens klacht hadden bericht als 'gestoord' en 'uitschot', zo schrijft de krant naar eigen zeggen op gezag van 'iemand die gebrieft was over wat was gebeurd'. Verslaggevers mochten het evenement niet bijwonen.

Dan zei de president dat de klokkenluider het bewuste telefoontje nooit heeft gehoord. 'Ik wil weten wie de klokkenluider is die de informatie heeft gegeven, want hij is dicht bij een spion te zijn', zei het Amerikaanse staatshoofd, volgens de krant tot ontzetting van zijn toehoorders. 'U weet wat wij pleegden te doen in vroegere tijden toen we van aanpakken wisten met spionnen en verraders, juist? We hadden de gewoonte het een beetje anders aan te pakken dan we nu doen.'

Later op de dag herhaalde Trump in een tweet dat de klokkenluiders 'informatie uit de tweede hand heeft' en gewaagde hij van een 'Nieuwe Heksenjacht!'.