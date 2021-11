België stuurt via B-FAST medische noodhulp naar het West-Afrikaanse land Sierra Leone om er de verzorging van gewonden mogelijk te maken na de ontploffing van een tankwagen eerder deze maand. Daarbij vielen meer dan 100 doden, maar veel mensen raakten ook ernstig verbrand.

Het ongeval gebeurde op vrijdag 5 november in de hoofdstad Freetown. Volgens getuigen ontplofte een tankwagen er nadat hij bij een tankstation door een andere vrachtwagen was aangereden. Er is sprake van zeker 144 doden, maar in de ziekenhuizen in Sierra Leone blijven ernstig verbrande patiënten zich aandienen. Het land beschikt volgens mediaberichten over geen enkel brandwondencentrum.

Na het ongeval diende Sierra Leone een vraag om hulp in bij het EU-Mechanisme voor Civiele Bescherming, met onder andere een specifieke vraag naar medisch materiaal. België heeft in een reactie op de hulpvraag nu besloten om via B-FAST medische noodhulp ter plekke te sturen.

Er zullen 30.000 nitril handschoenen, 20.000 chirurgische mondmaskers uit de strategische reserve van de FOD Volksgezondheid en 4.000 dosissen Ceftriaxone, een ontstekingsremmend medicijn, worden bezorgd.

Het materiaal zal kunnen worden gebruikt voor de medische opvolging van de meer dan honderd gewonden. Het is de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die de missie van B-FAST coördineert. België drukt nog zijn solidariteit uit met de autoriteiten en de bevolking van Sierra Leone.

