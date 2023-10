Azerbeidzjan kondigt militaire oefeningen aan met Turkije in buurt van Armenië

Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie heeft maandag de start aangekondigd van militaire oefeningen met Turkije in de buurt van Armenië. Er leven grote spanningen tussen Bakoe en Jerevan na de herovering door Azerbeidzjan van de regio Nagorno-Karabach.

Volgens het ministerie worden de manoeuvres georganiseerd in Bakoe, in de Azerbeidzjaanse enclave Nachsjivan, die grenst aan Armenië en Iran, en in “bevrijde gebieden”, waarvan de locatie niet is gespecificeerd en die zouden kunnen verwijzen naar Karabach of aangrenzende Azerbeidzjaanse districten.