In het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over de regio Nagorno-Karabach heeft Azerbeidzjan enkele plaatsen in de betwiste regio veroverd. Dat melden zowel Jerevan als Bakoe woensdag. Het is voor het eerst dat de Armenen toegeven dat hun Azerbeidzjaanse tegenstanders erin geslaagd zijn extra gebied onder controle te krijgen.

Ilham Aliyev, president van Azerbeidzjan, tweette dat het leger acht dorpen in handen heeft. Nog volgens Aliyev heeft het Azerbeidzjaanse leger nu in totaal 45 dorpen in Nagorno-Karabach onder controle. Dat laatste had Jerevan aanvankelijk ontkend.

Aan Armeense zijde zijn intussen al honderden mensen gesneuveld, sinds het conflict op 27 september weer opflakkerde. Bakoe is minder transparant over het aantal dodelijke slachtoffers. Het gaf wel al aan dat 43 burgers gedood zijn.

In Nagorno-Karabach wonen zowat 150.000 mensen. Armeense troepen zwaaien er de plak, maar de VN erkent het als een deel van Azerbeidzjan. Het recente geweld is het hevigste sinds er in 1994 een wapenstilstand kwam.

