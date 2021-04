De burgemeester van de stad Minneapolis, in de Amerikaanse staat Minnesota, heeft maandag een avondklok afgekondigd na de rellen wegens de dood van een zwarte jongeman. De agente die zondag bij een verkeerscontrole met haar vuurwapen op de man schoot, zou dat vuurwapen verward hebben met haar taser.

De burgemeester van de stad Minneapolis, in de Amerikaanse staat Minnesota, heeft maandag een avondklok van 19 tot 6 uur afgekondigd na de rellen wegens de dood van een zwarte jongeman. 'We moeten vannacht de vrede bewaren', zei Jacob Frey. De avondklok zal ook van kracht zijn in onder meer tweelingstad Saint Paul.

Daarnaast zal ook de National Guard in groten getale aanwezig zijn, zei Frey. Momenteel zijn er al ongeveer 500 manschappen van de reservestrijdkrachten aanwezig.

Ook Amerikaans president Joe Biden riep maandag op tot rust. 'Vreedzaam protest is begrijpelijk', zei hij in het Witte Huis. Maar voor geweld is er 'absoluut geen rechtvaardiging'. 'De vraag is of het om een ongeluk of opzet ging. Dat moet nog worden bepaald.'

Het kwam zondag tot onrust in Minnesota na de dood van de 20-jarige Afro-Amerikaan Daunte Wright, die staande werd gehouden voor een verkeersovertreding. De agenten stelden volgens politiecommissaris Tim Gannon vast dat er een aanhoudingsbevel tegen de bestuurder was uitgevaardigd en probeerden hem aan te houden.

Toen de jongeman opnieuw in zijn auto stapte schoot een agente hem neer, waardoor hij ter plaatse overleed. De agente zou haar niet-dodelijke stroomstootwapen hebben willen gebruiken en zou haar pistool per ongeluk hebben afgevuurd.

De dood van opnieuw een jonge zwarte Amerikaan door toedoen van de politie leidde zondagavond al tot betogingen in Minneapolis. Zowat 200 mensen hadden zich voor een politiekantoor verzameld. Uiteindelijk kwam het tot schermutselingen met de politie en plunderingen. De politie pakte dertig mensen op.

In Minnesota is momenteel het proces aan de gang van de agenten die beschuldigd worden van de dood van George Floyd. In het voorjaar van 2020 leidde Floyds dood tot protesten tegen politiegeweld in Amerika en Europa.

