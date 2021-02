De avondklok blijft voorlopig van kracht in Nederland. Het gerechtshof in Den Haag heeft het vonnis van de rechter in kort geding over het opheffen ervan voorlopig opgeschort. Het hof deed dat op verzoek van de Nederlandse Staat, die hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis.

Dinsdagochtend bepaalde de rechter in een door actiegroep Viruswaarheid aangespannen zaak dat de avondklok meteen moest worden opgeheven. De Staat tekende hoger beroep aan en vroeg daarnaast in een speciale spoedprocedure de werking van dat vonnis uit te stellen.

De Staat wil dat de avondklok van kracht blijft, in elk geval totdat de zaak in hoger beroep inhoudelijk aan bod is geweest. Die zitting staat vrijdag op het programma bij het Haagse hof. Een uitspraak zal een paar dagen later volgen.

Het hof zei dinsdag dat het louter gaat om een belangenafweging. Dat van Viruswaarheid is beperkt tot een aantal dagen, meent het hof, het belang van de Staat is het voorkomen van een jojo-effect. 'En nu allemaal snel naar huis', zei de rechter na de uitspraak, die rond 20.30 uur was - kort voor het ingaan van de avondklok om 21.00 uur.

Willem Engel en jurist Jeroen Pols reageerden namens Viruswaarheid furieus op de beslissing van het hof. 'U maakt een grote fout', zei Engel tegen de voorzitter van het hof. Hij hekelde het feit dat het hof toch op de inhoud van de zaak was ingegaan, terwijl de zitting louter procedureel was bedoeld. De inhoud komt vrijdag weer aan bod.

Rutte: 'Goed nieuws dat avondklok van kracht blijft'

Premier Mark Rutte vindt het goed nieuws dat de avondklok voorlopig van kracht blijft in Nederland, in ieder geval zolang het hoger beroep nog niet is afgerond. In een korte persverklaring vlak na de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag riep Rutte iedereen nogmaals op zich aan de avondklok te houden.

De avondklok is volgens Rutte van belang omdat Nederland te maken heeft met de opkomende Britse virusvariant. Justitieminister Ferd Grapperhaus benadrukte ook dat de avondklok echt weer van kracht is vanaf 21.00 uur. Hij vraagt iedereen "respect te tonen voor onze handhavers, die al een zware taak hebben".

Nederlandse politie schaalt op vanwege oproepen op sociale media

De Nederlandse politie heeft dinsdagavond in verschillende steden extra agenten ingezet vanwege de vele oproepen op sociale media om de straat op te gaan voor bijvoorbeeld een feestje. "We houden overal rekening mee. Van hopelijk een toch rustige avond tot spontane demonstraties", zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB).

In Den Haag was het bij het Binnenhof na 20.00 uur echter vooral druk met politie. Bij de ingang staan meer politiebusjes dan anders op dinsdagavond. Veel andere aanwezigen zijn er niet. Op het regenachtige Museumplein in Amsterdam laten ook steeds meer politiemensen zich zien in busjes, met de motor en op de fiets. Onder het Rijksmuseum leek omstreeks 20.30 uur een groepje jongens met harde muziek een feestje te willen bouwen, maar ze vertrokken toen de politie zich liet zien.

Op Twitter gaf politiebond ACP eerder op de avond al aan dat er veel wordt gevraagd van de politiemensen. "Wat de uitkomst ook zal zijn, deze situatie maakt dat veel politiemensen een hele lange dienst zullen hebben en veel extra politiemensen in dienst geroepen zijn." Struijs verwacht dat de "discussies niet van de lucht zullen zijn". "Handhaven is gebaat bij duidelijkheid. Wij voeren uit en zijn nu het eerste aanspreekpunt van mensen."

Zorgelijke mutatie van Britse variant duikt in Nederland op

De Britse variant van het coronavirus is zich opnieuw gaan muteren. Die 'zorgelijke' verandering is nu voor het eerst in Nederland vastgesteld. Het gaat om iemand die in de provincie Utrecht positief is getest. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De mutatie kan ervoor zorgen dat de bestaande coronavaccins minder goed werken tegen het virus. Ook de afweer van mensen die genezen zijn, werkt misschien minder goed tegen de nieuwe versie. Dezelfde verandering is eerder gezien bij de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten. In Groot-Brittannië is de mutatie bij zeker 23 mensen vastgesteld. De mutatie heeft de wetenschappelijke naam E484K gekregen.

De verandering zit in de uitsteeksels van het coronavirus. Dankzij de mutatie kunnen die 'spikes' zich beter vasthechten aan een lichaamscel. Zo wordt het virus nog beter in het binnendringen van het lichaam.

De 'oude' Britse variant is tot nu toe bij 411 mensen in Nederland vastgesteld. Verder hebben zeker 54 mensen in Nederland de Zuid-Afrikaanse variant opgelopen. De twee Braziliaanse varianten, P1 en P2, zijn tot nu toe bij dertien mensen ontdekt in Nederlan

In België geldt al enige tijd een avondklok. In Wallonië en Brussel is die van kracht van 22 uur tot 6 uur, in Vlaanderen tussen 24 en 5 uur. Volgens het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden loopt bij ons op dit moment nog een 'beperkt aantal procedures' tegen de avondklok. Het gaat daarbij onder andere over beroepsprocedures waarbij de avondklok in eerste aanleg al niet onwettig werd verklaard, klinkt het. Bovendien heeft de Raad van State 'al uitdrukkelijk geoordeeld dat de coronamaatregelen een voldoende wettelijke basis hebben, ook in het kader van de avondklok'.

