Autoverkoop in Rusland keldert met 83,5 procent op jaarbasis

De verkoop van nieuwe wagens in Rusland is in mei blijven afkalven. Op jaarbasis is de verkoop met 83,5 procent ingestort. De inflatie, de instabiliteit van de roebel en de impact van de aanzienlijke westerse sancties tegen Moskou na de inval in Oekraïne op 24 februari worden als verklaring aangehaald.

In mei werden 24.268 nieuwe lichte voertuigen verkocht, aldus cijfers van de Association of European Businesses (AEB), die fabrikanten in de sector verenigt. Ten opzichte van april is dat een daling van 52 procent.

De ineenstorting van de verkoop begon in maart, nadat de westerse landen zware sancties hadden opgelegd aan de sector, met name een verbod op de export van onderdelen naar Rusland.

Naast de autoverkoop heeft de autoproductie als industriële sector het meest te lijden onder de beperkingen. De terugtrekking van veel buitenlandse merken uit het land en de stopzetting van de levering van onderdelen hebben veel lokale fabrieken gedwongen te stoppen. In april was de autoproductie op een jaar tijd met 85,4 procent gedaald.

Tienduizenden werknemers van Avtovaz, de grootste autofabrikant van Rusland, zijn al maanden met betaald verlof en het grootste deel van de productie is stilgelegd.