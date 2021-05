De Autoriteit van het Suezkanaal (SCA) stelt de kapitein van vrachtschip Ever Given direct verantwoordelijk voor de blokkade van het kanaal.

Volgens de Autoriteit van het Suezkanaal is de kapitein van vrachtschip Ever Given, dat eind maart het Suezkanaal gedurende zes dagen blokkeerde, verantwoordelijk voor het ongeval. 'Volgens onze informatie draaide het schip naar rechts bij het invaren van het kanaal en wilde de kapitein het weer naar het midden sturen', zegt Sayed Sheyshe, die voor de autoriteit het onderzoek leidt.

'Hij gaf te veel bevelen in een zeer korte tijd, een achttal in twaalf minuten, waardoor het schip niet voldoende tijd had om te reageren. Het is zeer groot en reageert zeer langzaam.' Er waren geen technische problemen in het schip, zei Sheyshe maandag in de Egyptische stad Ismailia aan de pers.

Een rechtbank in de stad buigt zich over de blokkade. De Ever Given, die op weg was naar Rotterdam, was na een zandstorm vast komen te zitten op een van de drukste vaarroutes ter wereld. Meer dan 400 andere schepen werden daardoor opgehouden.

Forse schadevergoeding

De kanaalautoriteit eist voor het geleden economische verlies, de werkzaamheden om het schip weer vrij te maken en de schade aan de infrastructuur van het Suezkanaal een schadevergoeding van ongeveer 550 miljoen dollar (451 miljoen euro).

Het schip werd in beslag genomen wegens onenigheid tussen de eigenaren en de kanaalautoriteit SCA over die schadevergoeding. De autoriteit wil het schip pas vrijgeven als er een akkoord is. De volgende zitting van de rechtbank vindt binnen drie weken plaats.

De onderzoekers van SCA wijzen ook een theorie af dat het slechte weer en een sterke zijwind mogelijk tot het ongeval leidden. Vooraleer de Ever Given het kanaal binnen voer, waren verschillende schepen met een gelijkaardige lading en grootte wel met succes door het kanaal gevaren.

De autoriteit heeft de resultaten van haar onderzoek naar de in Londen gevestigde Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en naar de Japanse eigenaren van het schip gestuurd. (Belga)

