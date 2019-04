De Europese uitstootnormen voor CO2 dreigen de autoconstructeurs met een fikse factuur op te zadelen. Als hun nieuwe auto's tegen 2021 gemiddeld meer dan 95 gram CO2 per km uitstoten, moeten Volkswagen, BMW en co. miljardenboetes betalen aan de EU. Voor de Belgische markt alleen al dreigt een boete van zo'n 500 miljoen euro, bericht De Tijd vrijdag.

'Door de ontdieseling en het gebrek aan steun van de overheid voor elektrische en hybride auto's zal het heel moeilijk zijn het Europese doel te halen', zegt Michel Martens, hoofd van de studiedienst van Febiac. 'Als het business as usual blijft, zal het goed zijn als we in 2021 aan een uitstoot van 115 gram CO2 raken.'

Martens verwacht dat de Belgische auto-uitstoot in 2021 op 105 gram landt. Dat is inclusief de 'supercredits' waardoor verkochte elektrische en hybride auto's extra meetellen bij de berekening van de CO2-uitstoot.

De autobouwers moeten een boete betalen van 95 euro per overschreden gram CO2 en per verkochte auto. Een meeruitstoot van 10 gram zou hen alleen al voor de Belgische markt een boete van ongeveer 500 miljoen euro bezorgen, te verdelen onder de vervuilendste autobouwers.