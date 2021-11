In Waukesha, in de Amerikaanse staat Wisconsin, is zondagnamiddag plaatselijke tijd een wagen ingereden op een kerstparade. Er is een verdachte opgepakt, maar over de achtergrond van het incident bestaat nog onduidelijkheid.

Volgens politiecommissaris Dan Thompson werden meer dan 20 mensen gewond, 'onder wie kinderen'. Er waren ook, zei hij, 'meerdere doden'. De commissaris wilde geen details over het aantal overlijdens geven omdat hun families nog op de hoogte gebracht moeten worden.

Ooggetuigen hebben het over tientallen mensen die op de grond lagen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de brandweer zijn vijf volwassenen en twaalf kinderen naar het ziekenhuis gebracht. De balans kan nog oplopen.

Motief onduidelijk

Na het incident is een verdachte opgepakt. Over de achtergrond van het incident is voorlopig niets geweten. Zo is niet duidelijk of het om een ongeval of een aanslag gaat, dan wel dat de auto op de vlucht was.

Het incident deed zich voor omstreeks 16.40 uur plaatselijke tijd. De wagen, een rode SUV, reed in elk geval aan hoge snelheid achteraan op de parade in. De chauffeur reed daarbij eerst door barricades die waren opgesteld voor de parade, bevestigt de politie, reed dan een tijd langs de stoet alvorens onder meer een groep van jonge muzikanten omver te rijden.

Er zijn beelden van het incident verspreid op Twitter.

BREAKING: First video of a red Ford Escape breaking through barriers after mowing down parade goers and firing rifle into crowd in Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz — David Kimball (@wxandnews) November 21, 2021

De politie opende het vuur in een poging om de auto tot stilstand te brengen. Het voertuig kon uiteindelijk worden onderschept. 'De situatie is veilig, er is geen actieve dreiging meer', aldus commissaris Thompson.

This was recorded from the City of Waukesha’s Facebook account, which was streaming the parade.



You can see a red SUV speed right past these band members, hear screams and then a law enforcement officer running. @fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I — Sam Kraemer (@SamKraemerTV) November 21, 2021

Waukesha is een gemeente met zo'n 72.000 inwoners, op 30 kilometer van Milwaukee, de hoofdstad van Wisconsin. De stoet is een jaarlijkse traditie, op de zondag voor Thanksgiving.

